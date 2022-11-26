Kayseri Kocasinan'da öğretmenlere anlamlı ziyaret

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler sosyal tesisi ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Akademi tesislerini ziyaret edip, eğitmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, yakından ilgilendi. Öğretmenlere, günün anlamına yönelik birer karanfil hediye eden Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenler kutsal bir görevi yapmaktadırlar. Bizler, eğitim ve eğitimcilerin yanındayız. Bunu en güzel göstergesi hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) mesleği olan bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ilkokul öğretmenim başta olmak üzere Kocasinan Akademi kurslarında eğitim veren eğitmenlerin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, Milli Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacaklarını ifade ederek noktaladı.