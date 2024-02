Kayseri Kocasinan'da Mehmet Büyükince Kur'an Kursu açıldı

Kayseri Kocasinan Belediyesi ve hayırsever Seyfi Büyükince’nin desteğiyle Kayabaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mehmet Büyükince Kur’an Kursu’nun açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bölgeye kapalı bir semt pazarı yapacaklarının müjdesini veren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını söyledi.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi’ndeki Mehmet Büyükince Kur’an Kursu’nun açılış töreni programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Hayırsever Seyfi Büyükince ve ailesi, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa edebilmektir” dedi.

Makarr-ı Ulema şehri Kayseri’nin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğün ve hayırseverin ismi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri’mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Kayseri’mizin hayırseverleriyle ve birbirinden güzel eserler ortaya koyan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Mahallemizin bize ulaşan taleplerin içerisinde kimisi pazar yeri, okul, sağlık ocağı, tesis ve burada olduğu gibi Kur’an Kursu istiyor, yapıyoruz. Allah razı olsun. Kimisini biz kimisini ise hayırseverimiz yapıyor. Şu ana kadar hangi hayırseverimizle açılış yaptıysak, hayır için yarışıyorlar. Hayırseverimizin, Allah, hayırlarını kabul etsin. Her bir mahallede olduğu gibi Kayabaşı’nda da daha konforlu mahalle olması için yoğun gayret ediyoruz. Bölgenin istediği kapalı bir pazar yeri talebini yerine getireceğiz. Allah nasip ederse buradan müjdesini veriyorum. Bölgeye bir kapalı semt pazarı kazandıracağız. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Seyfi Büyükince ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Allah, hayrımızı kabul etsin. Rabbim, herkese nasip etsin. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokolün kürsüde dua etmesiyle Kur’an Kursu açıldı.