Kayseri Kocasinan'da leyleklere özel yuva

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan leylek yuvaları, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eşrefi mahluk olan canlılara gösterdiği hassasiyetiyle dikkat çeken Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz” diye konuştu.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ediyoruz. İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, doğadaki canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek, daha yaşanabilir bir ortam sunmak ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası’ndaki kırsal mahallere (Elmalı, Yemliha, Kızık ve Güneşli gibi) leylek yuvası yapan Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yeni yuvalar yapılmaya devam ediyor.

Nisan ve Mayıs ayı ile birlikte Afrika kıtasından kuzeye doğru yola çıkan leyleklerin, konaklama ve geçiş yeri haline gelen Türkiye’de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından Ağustos ayı ile birlikte yeniden Avrupa ve Balkanlardan Afrika’ya doğru dönüşe geçiyor.