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Kayseri Kocasinan'da kurban tatbikatı

GÜNDEM 06.07.2022, 08:00
Kayseri Kocasinan'da kurban tatbikatı

Modern kurban kesim yeriyle Kayseri’de tek, Türkiye’de örnek olan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına 400 personel ve 84 kasabın görevli olduğu Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
“Kurban Bayramı’nda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hazırlıklarımızı kurban kesimi denemesiyle sonlandırdık” diyen Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile birlikte kurban kesim ve satış yeri hakkında basın mensuplarına bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olması dolasıyla vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğunu ve Türkiye’de bu hizmeti yapan nadir belediyelerden biri olduklarını söyledi.

Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve kurban satış alanında tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini rahat, hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde hazırlamış olduğumuz kurban kesim ve satış alanında her şey hazır. Türkiye’de kurban hizmeti veren nadir belediyelerden birisiyiz. Kurban kesimlerinin yapılabilmesi için hazırlamış olduğumuz büyükbaş için 3 adet, küçükbaş için de 2 adet olmak üzere mobil kesimhanelerde gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde başta olmak üzere 11 farklı noktada kesim hizmeti vereceğiz.”

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “ Ayrıca bayram boyunca kesintisiz hizmetin yanı sıra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için özel bir ekip kurduk. 2 ayrı ekip olarak toplam 6 kişiden oluşan ‘Kocasinan Kurban Timi’, bayram boyunca hizmet verecek. Bayram boyunca herhangi bir nedenle kurbanlıklarını kaçıranlar 0(352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından belediyeye ulaşabiliyor. Ekiplerimiz profesyonel şekilde anında olaya müdahale ederek kurbanlığı etkisiz hale getirecektir ve sahibine teslim edecektir. Bütün gayretimiz hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların belediyelerin belirlemiş olduğu noktalarda kurbanını kesmeleri konusunda tavsiyede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise mobil kesim hizmetinin vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu belirterek, organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde 130 bin metrekare alana kurulan ve Kayseri’de tek, Türkiye’de sayılı olan kurban kesim ve satış alanlarında hazırlıklarını tamamladı. Yeni yerinde 200 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 84 adet küçükbaş hayvan satış alanı, 3 bin  araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi, dinlenme ve bekleme alanları, yaklaşık 400 kişi personel ile hizmet verecek olan Kocasinan Belediyesi,   Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturdu. Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl dokuzuncu organizasyonunu gerçekleştirecek olan Kocasinan Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi ortalama 400 büyükbaş ve 600 küçükbaş olmak üzere yaklaşık 4 bin vatandaşa hizmet verecek.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN İLÇENİN  12 FARKLI NOKTASINDA OLUŞTURDUĞU KURBAN KESİM YERLERİ ŞU ŞEKİLDE: “Mimarsinan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı –küçükbaş mobil kesim yeri), Zümrüt Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Ziyagökalp Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı–küçükbaş mobil kesim yeri), Yenimahalle (Kapalı Semt Pazarı), Argıncık Cumhuriyet Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erciyesevler Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Beyazşehir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı–küçükbaş mobil kesim yeri), Erkilet General Emir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Camikebir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yeşil Mahalle (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Bülbül Pınarı mevki (Kurban Satış ve Kesim Yeri), Oruçreis Mahallesi (Karpuzatan Kombinaları)”.

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