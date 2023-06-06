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Kayseri Kocasinan'da kurban hazırlıkları başladı

GÜNDEM 06.06.2023, 08:15
Kayseri Kocasinan'da kurban hazırlıkları başladı

Kayseri Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sıhhi bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıklarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara başladıklarını belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu söyledi.

Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisinde yer alan kurban kesim ve satış alanını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Erkilet Bülbül Pınar Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerindeyiz. Geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerle vatandaş memnuniyeti oluşturacak şekilde hizmet veriyoruz. Kurban Bayramı’na az kaldı. Haftaya hazırladığımız alanda hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıkların satışı gerçekleşecek. Diğer taraftan da kesim ünitelerinde hem küçükbaş hem de büyükbaş ünitelerini hazırlayıp, Kurban Bayramı’nda hizmet vereceğiz. Bu yıl, onuncusunu gerçekleştireceğimiz ve yıllardan beri uygulamış olduğumuz bu hizmeti, bu yılda Kurban Bayramı’na 25 gün kala çalışmalarımızı başlattık. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz ve diğer müdürlükler gereken tedbirleri alıyor. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir”.

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerimizin, ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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