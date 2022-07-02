Kayseri Kocasinan'da kurban hazırlığı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde 130 bin metrekare alana kurulan ve Kayseri’de tek, Türkiye’de sayılı olan kurban kesim ve satış alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl dokuzuncu organizasyonunu gerçekleştirecek olan Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin kurban kesim ve satış alanını her yıl tercih eden çiftçiler, Kayseri’de sistemli bir şekilde en iyi ve en kaliteli kurban hizmeti verildiğini, hijyenik ve büyük bir alanda satış yaptıklarını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu vurguladı.

Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve kurban satış alanında tüm hazırlıkların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için daha büyük alana taşıdığımız Erkilet’ de ki kesim yerimizi hazır hale getirdik. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede sorunsuz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri’de tek belediyeyiz.