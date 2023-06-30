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Kayseri Kocasinan'da Kurban Bayramı konforu

GÜNDEM 30.06.2023, 16:45
Kayseri Kocasinan'da Kurban Bayramı konforu

Kocasinan Belediyesi’nin 400 personel ve 84 kasabın görev aldığı Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinden faydalanan vatandaşlar, dört dörtlük bir hizmet olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a dualar edip, teşekkür etti. 130 bin metrekare alana kurulan ve Türkiye’de sayılı olan kurban kesim ve satış alanıyla örnek olduklarını kaydeden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Bundan sonrada Kocasinan’ı ve şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecektir” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kurban kesim yerlerinin vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğuna dikkat çeken Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Hemşerilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha nezih ve daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp her türlü imkanı oluşturduk. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet veriyoruz ve daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Türkiye’de sayılı belediyelerden biriyiz.  Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetini dört dörtlük ve mükemmel olarak nitelendiren vatandaşlar ise; “Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’dan Allah razı olsun. Çok güzel bir sistem kurmuşlar ve bu hizmet bizler için muhteşem bir organizasyondur. Her şey dört dörtlük yürüyor. Şimdiden gelecek yıllarda da kurbanımızı burada kestirmeyi düşünüyoruz. Özellikle burası, bizlere hijyenik ve tertemiz bir ortam sunuyor. Kurbanlarımız yan tarafta kesilirken bizlerde çayımızı ve limonatamızı içerken tatlımızı ve ikram edilen kavurmamızı yiyoruz. Çok büyük bir organizasyon olduğu için büyük emekler harcanmış. Türkiye’nin çoğu ilinde böyle bir hizmet yok. Kusursuz olan bu sistemden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde ve 11 farklı mahallenin pazar yerlerinde kesim hizmeti veriliyor. Teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları olması sebebiyle vatandaşların tercih noktası olan kurban kesim yerleri, büyük memnuniyet oluşturuyor. Bu çerçevede Veteriner, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park- Bahçeler, Mezarlıklar ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimler, 7/24 saat prensibiyle bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak, vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, modern araçlar ile yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlıyor.

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