Kayseri Kocasinan'da karne heyecanı

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, karne törenine katılıp öğrencilere karnelerini teslim etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Miniklerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla teker teker ilgilenip sohbet etti. Çocuklara karne hediyesi dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin geleceği olan çocukların eğitimi için Kocasinan Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan Orhangazi İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanısıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İlçe Emniyet Müdürü Nail Sevgican, İlçe Jandarma Komutanı Zülfikar Orçan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, ilk kez karne heyecanı yaşayan miniklerin heyecanını paylaşıp karne hediyelerini dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Bütün gayretimiz onlara daha güzel yarınlar sunmak ve sahip oldukları imkanları artırmak içindir. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar çocuklarımızın eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından okullarımızın temizliği ve çevre güvenliği için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın sosyal hayatın içerisinde kendilerine yer edinebilmeleri için kültür, sanat, spor aktivitelerimizle onları sürekli destekliyoruz. Kocasinan Akademi tesislerimizde bulunan çeşitli kurslarımızla da çocuklarımızın hobi edinmelerini, hem eğlenip hem öğrenmelerini sağlıyoruz. Tek isteğimiz; vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir nesil yetiştirmek” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinin tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.