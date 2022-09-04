Kayseri Kocasinan'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsı yakın takibe alan Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelinin ikametinde ve işyerinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik istihbaratı değerlendirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda A.A adlı şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramada, bin 27 Adet Captagon Uyuşturucu Hap, bin 15 gr. reçine esrar (Afgan Macunu), 4 adet sentetik uyuşturucu hap ve (1) Adet Hassas Terazi ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikata başlandı.