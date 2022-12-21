Kayseri Kocasinan'da işler 'yol'unda

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022'de kırsal mahallelerde 689 bin 350 metrekare araç ve yaya yolu yaptıklarını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarına değinen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Elagöz’den başlayıp da Hasanarpa, Yazır ve Akın’e ulaşacak olan yol çalışmalarımızı, etaplar halinde tamamlıyoruz. Yemliha’lı hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde başlattığımız yol çalışmasını tamamladık. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla bu yıl toplam 689 bin 350 metrekare (115 km) stabilize yol, 142 bin 250 kilitli taş ve 26 bin 800 metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı, 5 bin metrekare kilit taş tamiratı, ihtiyaç duyulan mahallelere; oyun grubu, kamu binalarının onarımı, fırın yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.