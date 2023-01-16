Kayseri Kocasinan'da glutensiz hizmet

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Çölyak hassasiyeti bulunan 205 vatandaşa glütensiz ürün paketini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 6 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz. ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Türkiye’de ilk olacak olan uygulama ile Kayseri mutfağımızın; yağlama ve katmer gibi ürünlerini glutensiz bir şekilde üretilecek” ifadelerine yer verdi.

Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.