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Kayseri Kocasinan'da geri dönüşüm ağaçları kurtardı

GÜNDEM 09.12.2023, 08:15
Kayseri Kocasinan'da geri dönüşüm ağaçları kurtardı

Geri dönüşüm alanında geçen yıl Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında 4 bin 2012 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 71 bin 618 adet ağacı kurtardıklarını, 8 yılda ise 37 bin 627 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 733 bin 812 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) geçen yıl verilerine göre; Kocasinan Belediyesi’nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Sıfır Atık Projesi’ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek, Türkiye’ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı.

“Tabiat bize bir emanettir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 8 yılda 733 bin 812 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak, kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen;  pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 8 yılda 37 bin 627 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 733 bin 812 ağacın kesilmesini önledik. 13 bin 438 ton plastik geri dönüştürülerek, 10 Milyon 269 bin 480 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Toplam olarak 8 yılda 59 bin 875 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz ”diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın özellikle 2016 yılında hizmete açtığı geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile örnek hizmetler yapılmaya devam ediyor. Teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV’de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen;  pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor. İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.

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