Kayseri Kocasinan'da Erkilet Kedi Bacağı tanıtımı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü’ etkinliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak bu geleneği yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Erkilet Mahallesi eski belediye binası önünde düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlü ses sanatçısı Muzaffer Elitaş’ın Erkilet şarkısını söylemesinin ardından konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak; “ Üzüm ve cevizden bin bir zahmetle, el emeği ile yapılan doğal ve şifa kaynağı kedi bacağı adı ile bilinen yöresel ürünümüzün unutulmaması ve bizden sonraki kuşaklara da kültürel bir miras olarak aktarılması için çalışıyoruz. Şüphesiz Kayseri, mantısı, pastırma ve sucuğu eşsiz tatları herkes tarafından bilinen, işin başında anılması gereken lezzetlerimiz. Meşakkatli bir yapım süreci isteyen kedi bacağının aynı şekilde mantı ve pastırmamız gibi Kayseri ile özdeşleşmiş olarak bilinir olmasını arzu ederiz. İlçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. Bunlar şehrimizin güzellikleridir. Bu vesileyle Türkiye’de örnek olabilecek işler hayata geçiren ve model olan belediyecilik faaliyetleri gerçekleştiren Sayın Özhaseki Bakanımızın yapmış olduğu işler bugün herkes tarafından takdir edilmekte ve örnek alınmaktadır. Bu noktada değerli Bakanımıza şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı arz ederim. Bizim belediyecilik anlayışımız da kuşkusuz bu çizgi üzerine; merkezine insanı alan, insan odaklı çalışan, proje üreten, ötekileştirmeden bağrına basan bir çizgi ile devam edecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise geleneksel bir ürünün böylesi bir etkinlikle ile tanıtılması için gayret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, Kayseri’nin kendine özgü kültürel değerlerinin doğal güzelliklerinin, tarihten gelen soyut ve somut miraslarının tanıtılması ve yaşatılması adına bu etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

AK Parti Milletvekili Hülya Nergis Atçı da geleneksel bir ürünün böylesi bir etkinlikle tanıtılması için gayret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gelecek nesillere iletilmesi açısından düzenlenen etkinliğin çok önemli olduğuna vurgu yaparak; “Kayseri’nin eşi benzeri olmayan yöresel değerleri var. Kocasinan ilçemizde Cırgalan biberi, Yamula’nın patlıcanı, Gömeç’in fasulyesi ve Erkilet’in kedi bacağı gibi bunların hepsi bizim değerlerimizdir. Bunların her birinde bin bir zahmet ve emek var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ile birlikte kazanın başına geçen Başkan Çolakbayrakdar, kazan içerisinde pişirme aşamasından başlayarak kedi bacağı yapımını anlattı. Ardından Başkan Çolakbayrakdar, davetlilere ve vatandaşlara köfte ikram etti. Vatandaşlar da, geleneği yaşatma çabasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.