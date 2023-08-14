Kayseri Kocasinan'da Ekolojik Pazar kapılarını açtı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’, bu yıl 11.kez kapılarını açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Açılışa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız bu pazara yoğun talep gösterdiğinden dolayı erken gelirseniz seçip alıyorsunuz, geç gelirseniz seçilmişleri alıyorsunuz” dedi. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Bu yıl on birincisini gerçekleştirdiğimiz Ekolojik Pazarı’mızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliğin ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 33 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek, üretim yapıldığı ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti anlayışıyla Kayseri’de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye’de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir” ifadelerine yer verdi.

‘Ürünlerimizin hepsi sertifikalı’ diyen Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ise; “Hem üretici hem de tüketici alanında Türkiye’de en başarılı pazardan biri olan yüzde 100 ekolojik pazarımızda tüm üreticilerimiz sertifikalıdır. Ürünlerimizin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağlıyoruz ve üretici ile tüketici arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sonrasında ise hem üreticiyle hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Öte yandan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar´, Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet vereceği öğrenildi. Ayrıca Sahabiye Mahallesi Ergene Sokakta ise Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan sertifikalı üreticiler, her hafta pazartesi ve salı Günü, Üretici Pazarı'nda organik ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.