Kayseri Kocasinan'da ekolojik pazar açılıyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’, bu yıl 11.kez açılıyorMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’, organik ürün üreticileri ile tüketiciyi buluşturuyor. Kocasinan Belediyesi’nin daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl, 11’incisini gerçekleştirecek. ‘Ekolojik Pazar’da bu yıl 33 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sunacak.

Kayseri’de 2013 yılından bu yana zehirsiz gıdaya erişmek isteyen tüketicilere güvenilir gıda sağlayan ve organik sertifikalı üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlayabilmesi için imkan sağlayan 0 Ekolojik Pazar, Kasım ayına kadar her pazar günü Erciyesevler Pazar Alanı’nda kurulmaya devam edecek. Ağustos-Kasım döneminde kurulan pazar yerel üreticilerin tezgahlarına ev sahipliği yapmakla birlikte üreticiden tüketiciye adil bir üretim ve pazarlama modeli ile sürdürülebilir gıda konusunda diğer belediyelere de öncülük ediyor.

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