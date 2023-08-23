Kayseri Kocasinan'da droneli ilaçlama

Kayseri Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile kapsamlı bir şekilde ilaçlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, İnsansız Hava Aracı (drone) ilaçlama ile hem zaman, hem maliyetten hem de işçilikten daha fazla tasarruf sağladıklarına dikkat çekerek; “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız droneyi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan teknolojik aleti, her alanda kullanıyoruz. Droneyi, şuanda güncel bir ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gecede haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinleri rahat bir yaz geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor ” ifadelerini kullandı.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.