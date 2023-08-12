Kayseri Kocasinan'da dönüşüm tam gaz

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar Mahallesi’nde mülkiyet probleminin çözümünün ardından başlanan gecekonduların yıkım çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her bölgede olduğu gibi Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre bölgesinde de kangrene dönen 50 yıllık sorunları, istikrarlı bir şekilde birer birer çözüme kavuşturduklarını belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın gelecek 50 yılını da planladıklarını söyledi.

Yavuzlar Mahallesi’nde kronik imar sorununun çözümlenmesiyle başlayan eski evlerin yıkım çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, imara uygun bir şekilde bölgeye yeni bir park daha kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Mülkiyet sıkıntıları nedeniyle uzun yıllar bekleyen birçok yeri, çözüme kavuşturarak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerine dikkat çekerek; “Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosman Mahalle’mizdeki kronik sorunları olan problemleri, birer birer çözüyoruz. 40-50 yıllık sorunları, yapmış olduğumuz isabetli çalışmalarla istikrarlı bir şekilde çözüyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgenin de mülkiyet problemini çözdükten sonra imara uygun bir şekilde park çalışmalarına başladık. Buradaki parkın inşaat çalışmalarını tamamlayıp, bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunmuş olacağız. Tabi ki bazı işlerin gün yüzüne çıkması biraz zaman alıyor. Mülkiyet sorunları, ciddi manada süreç işleyen işlerdir. Ama bu noktada sürekli yapmış olduğumuz ısrarlı bir şekilde çalışmalar, meyvelerini veriyor. Gerek kentsel dönüşümle gerekse buradaki yapmış olduğumuz imar çalışmalarla imarsız yapıların yıkımını yaparak, bu bölgenin tamamının problemlerini teker teker çözüp bitiriyoruz. Kocasinan Bölgesi içerisinde, buna benzer mahallelerimizde de değişim dönüşümü hızlıca devam ettiriyoruz. Kocasinan’ımızın içerisindeki mahallelerimizi, çağdaş normlarda, güzel konutlarla, çevre düzenlemelerini yaparak, yol, park vs. ihtiyaçlarını gidererek, Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. Şimdiden yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.