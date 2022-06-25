Kayseri Kocasinan'da Çolakbayrakdar'dan yatırım turu

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden Kur’an Kursu ile yol, kaldırım ve park çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi’nde yoğun tempoda sürdürülen Kur’an Kursu, yol ve park yapımı ile yeni yeşil alan gibi çalışmaları kontrol etti. Bölgede adım atmadık yer bırakmayan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Bahar, yaz, sonbahar ve arkasından gelen kış mevsiminde hava şartlarından dolayı inşaat faaliyetlerinin yürütülemeyeceği bir zaman dilimi oluyor. Bundan dolayı yaz mevsiminde daha hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Kocasinan’ımızın her bir köşesinde çalışmaları artırarak devam ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizde hayırseverimizin katkılarıyla Kur’an Kursunu hızlı bir şekilde yaparak, bölge halkının hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.