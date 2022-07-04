Kayseri Kocasinan'da çocukların yüzü gülüyor

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı öncesinde de bayramlık hediyelerle çocukların yüzlerini güldürdü. Sosyal Market’e yeni gelen bayramlıkları tek tek inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm çocukların, bayramı güzel geçmesi ve yüzleri gülmesi için çalıştıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret edip, yeni gelen ürünlerini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Market’in raflarını bayramlık kıyafetlerle donattıklarını vurguladı. Daha önce ayakkabıların geldiğini şimdi ise renkli renkli bayramlık kıyafetlerin geldiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Belediyesi’ndeki Sosyal Market’ten alışveriş yapan hemşerilerimiz için bayramlıklar hazır. Bütün çocuklarımızın; bayramı güzel geçmesi ve yüzleri gülmesi için çalışıyoruz. Bayramlıklar raflarda yerini aldı. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Hizmetlerimizle Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylelikle gönlümüzde var olduklarını ve gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyoruz. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.