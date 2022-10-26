Son Dakika

Kayseri Kocasinan'da Celalettin Caddesi hizmete açıldı

GÜNDEM 26.10.2022, 10:15
Kayseri Kocasinan'da Celalettin Caddesi hizmete açıldı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Yeni Sanayi bölgesindeki 600 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Celalettin Caddesi’nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Esnaf ve vatandaşların Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin otoban gibi yol yaptığını ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Başkan Ahmet Çolakbayrakdar ise modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

‘Yol medeniyettir’  anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Sanayi bölgesindeki esnaf ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Celalettin Caddesi’ni yenileyerek, daha konforlu bir hale getirdik. 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğundaki yola, 3 bin 870 ton alt temel malzeme ve 2 bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Bizim ekibimizle birlikte diğer altyapı kurumları da çalışmalarını tamamladı. Hemşehrilerimin hizmetine sunulan yolumuz, bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler, yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Böylelikle esnaf ve vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalar, iş yerlerinin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan yol ve altyapı yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden Ümit Öztürk ise 13 yıldır esnaflık yaptıklarını belirterek; “Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarından gayet memnunuz. Öncelikle başta Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapılan işin kötüsü olmaz. Çok güzel oldu. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu hizmet bizim işlerimizi olumlu yönde de etkiledi. Müşterilerimiz geliyor, rahatlıkla arabalarını park ediyor ve konforlu ulaşım sağlıyor. Ayrıca şiddetli yağmur yardığı zaman olumsuz etkileniyorduk, bu açıdan da çok iyi oldu” diye konuştu.

Hüseyin Başar (53) da 12 yıldır hizmet verdiklerini ifade ederek; “Belediyenin çalışmaları çok güzel. Yolumuz, altyapısıyla birlikte mükemmel oldu. Beklediğimizden daha iyi oldu. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür eder, hizmetlerinin devamını bekleriz” şeklinde konuştu.

Bekir Alparslan (70) belediyelerin çalışmalarını çok mükemmel bulduğuna dikkat çekerek; “ 70 yaşındayım. Bu zamana kadar çok çalışmalara şahit oldum ama son zamanlarda yapılan hizmetler şahane.  Söyleyecek kelime bulamıyorum. Buralar yenilendikçe biz de yenileniyoruz. Yapandan ve yaptırandan Allah razı olsun” dedi.

Diğer esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi otoban gibi yol yaptığını ve çok memnun kaldıklarına değinerek; “Dükkânlarımızın önü genişledi. Otopark sorunu da kalmadı. Yollarımız, çok şahane oldu. Hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

YanıtlaYönlendir

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4