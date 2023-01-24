Kayseri Kocasinan'da asfaltlara taze güç

Ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük kaktı sağlayacak yeni asfalt freze aracı, Kayseri’de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet verecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2023 yılının ilk aracını filoya eklediklerini ve 8 yılda yüzden fazla iş makinesi aracı alarak, iş makinesi filosunu güçlendirdiklerini belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurguladı.

Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni aracın ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu söyledi.

‘Kendi kendine yeten belediye’ olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri için büyük bir kazanç olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “ Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Yaklaşık 6 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müzün asfalt şantiyesini buraya taşıdık. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. 2021 yılında hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Şimdi ise hizmet satın alma yerine kendimizin aracı olsun diye filomuza yeni asfalt sökme aracını dahil ettik. 2023 yıllarında Kocasinan’ın yollarında kendi asfalt freze makinamızla çalışmaya başlayacağız. 2023 yılın ilk aracını filomuza ekledik. 8 yılda yüzün üzerinde iş makinesini belediyemize kazandırdık. Kayseri’de kamuda ilk ve tek asfalt freze aracıdır. Bu araç çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne katkı sağlayarak, ekonomiye büyük katkı sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyoruz” diyerek noktaladı.