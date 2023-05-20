Kayseri Kocasinan'da asfalt mesaisi

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’nde yapılan çevre düzenleme, asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’nde çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarını kontrol etti. Saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini kaydetti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak; “Fen İşleri müdürlüğümüz, Yenişehir Fermanlı Sokakta asfaltlama çalışması yapıyor. Armağan, Nefis ve Tomruk gibi diğer sokaklarımızda da asfaltlama çalışmalarını sürdüreceğiz. Asfalt çalışmasıyla birlikte kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını da eşzamanlı olarak yapılıyor. Burasını bitirdikten sonra Ziyagökalp Mahallesi’nde çalışmalarımız başlayacak. Kayseri’ye ve Kocasinan’ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, tüm mahallelerimizde benzer şekilde ihtiyaçlar ölçüsünde yenileme çalışmasını devam ettirebilmektir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.