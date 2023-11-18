Kayseri Kocasinan'da asfalt çalışması tam gaz

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Yakut Mahallesi’ndeki çevre düzenleme, yol yapım ve asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. İşçilerle, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, asfalt finişeriyle asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının hava şartları elverdiğince yoğun bir tempoda devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yakut Mahallesi’nde yol yapım ve asfalt çalışmalarımız, hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezonun başından itibaren dediğimiz gibi hava şartları elverdiği sürece en son ana kadar yol yapım ve asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz demiştik. Çevre düzenlemesi ve yol yapım çalışmalarımızın ardından asfaltlama aşamasındayız. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, her bir bölgemizde ihtiyaç olan yerlerde yeni yol yapımıyla veya mevcut yolların iyileştirilmesiyle ilgili 7/24 sahada çalışmalarına devam ediyor. Asfalt plentimizle kendimiz üretmiş olduğumuz asfalt ve yine kendimizin üretmiş olduğu asfalt için gereken agrega tesisimizle birlikte Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize hizmet verecek yeni yollar yapımına devam ediyoruz. Bütün çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını ve bu konuda Türkiye’de sayılı belediye olduklarını sözlerine ekledi.