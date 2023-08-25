Kayseri Kocasinan'da altyapı yenileniyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi’nde başlatılan yol genişletme ve yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'ye bağlı Kocasinan’ın geleceği için çok önemli ve büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha’yı, daha konforlu bir ulaşıma kavuşturmanın yanı sıra Türkiye'deki en kaliteli çerezlik ayçekirdeği yetiştiren Yemlihalılara çekirdek kurutma alanı yaptıklarını söyledi.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de standardını yükselterek, cazibe merkezi haline getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yemliha Mahallesi’nde de başlattığımız yol genişletme, ana yolu yenileme ve çekirdek kurutma alanı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizin ihtiyaçları farklı oluyor. Bize düşende farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek, kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bu noktada şükürler olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu artırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Yapılan yatırımın tüm Yemlihalılara hayırlı olmasını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerini sözlerine ekledi.