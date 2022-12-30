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Kayseri Kocasinan'da 'akıllı kavşak 'uygulaması

GÜNDEM 30.12.2022, 08:15
Kayseri Kocasinan'da 'akıllı kavşak 'uygulaması

Kayseri sakinleri, Tayfun, Kanlıca, Çınarcık ve Alınteri Caddelerini birbirine bağlayan ‘Akıllı Kavşak’ın trafik akışını hızlandırdığını belirtri.,Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)
Kayseri sakinleri, Tayfun, Kanlıca, Çınarcık ve Alınteri Caddelerini birbirine bağlayan ‘Akıllı Kavşak’ın trafik akışını hızlandırdığını ve daha konforlu ulaşım imkanı sağladığı belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan’a çağ atlatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Yeni kavşak ile model şehir Kayseri’ye yakışır, şehrimize alternatif ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuyoruz” dedi.

Ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini söyledi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.

Ziyagökalp bölgesinde bulunan ve vatandaş ile esnaflar tarafından yoğun olarak kullanılan bir yol olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sadece trafik levhalarının yer aldığı ‘Akıllı kavşak’ ile daha konforlu ulaşım sağladıklarına değinerek; “Yol Medeniyettir’ anlayışı ile Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bu doğrultuda bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatan ve konforunu artıran ‘Akıllı Kavşak’ çalışmamızın çevre düzenleme çalışmalarını da tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan'da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle kanal üzerine yapılan yeni kavşak, rahat bir nefes aldırırken, şimdiden bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Kocasinan’ın şehir estetiğine katkı sağlayan kavşak, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkan tanıyor. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Kayseri ve Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu içindir” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Erol Balkan ise devamlı bu kavşağı kullandığına değinerek; “İşe gidiş ve çıkış saatlerinde yoğunluk oluyordu şimdi ise çok güzel oldu. Herkes kurallara uyuyor ve trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Tabiri caizse on numara beş yıldız bir kavşak oldu” şeklinde konuştu.

 ‘Akıllı Kavşak’ı her gün kullandığını söyleyen Oğuz Adıbelli de 25 yıldır bu bölgede ikamet ettiğini belirterek; “Bu kavşak, mahalleye yapılan en güzel hizmetlerden biridir. Hem trafik akışını hızlandırdı hem de daha konforlu ulaşım imkanı sağladı” dedi.

Ümmügülsüm Yılmaz ise 30 yıldır burada yaşadığını ifade ederek; “4 caddeyi birbirine bağlayan ‘Akıllı Kavşak’, kaza oranını düşürdü. Eskiden burada çok kaza oluyordu. Şimdi çok güzel ulaşım imkanımız oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirten diğer vatandaşlar ise ‘Akıllı Kavşak’ sayesinde daha konforlu ve daha güzel ulaşım imkanı sağladıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kanala karşıdan karşıya iki yönlü köprü yaptı. Ardından 2 bin 250 ton ariyet ile 3 bin 850 ton temel malzemesi serdi. Sonrasında ise bin 200 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yola, 2 bin ton asfalt döktü. Böylelikle ‘Akıllı kavşak’ da yol çizgi çalışmaları tamamlanarak, trafiğe açıldı. Ekipler, ayrıca çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürerek, kavşağı daha güzel görünüme kavuşturdu.

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