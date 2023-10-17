Kayseri Kocasinan'da 5’inci Bağ Bozumu ve Pekmez Şenliği

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Emmiler Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen 5’inci Bağ Bozumu ve Pekmez Şenliği’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşlarla birlikte pekmez kaynatan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak, kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun gayret ettiklerini söyledi.

Emmiler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar’a belediye meclis üyeleri eşlik etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin kültürlerini de korumaya gayret ettiklerine dikkat çekerek, “Öncelikle bereketli olsun. Rabbim, bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bağ bozumu ve pekmez kaynatma gibi güzellikleri ve kültürlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki; nesiller boyu bize ulaşan yöresel tatlarımız devam ettirilsin ve üretilen yöresel ürünler hem şehrimizde hem de ülkemizde daha çok bilinsin ve daha çok tanınsın. Bu kültürümüzü bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek için düzenlediğimiz etkinliğimizde en önemlisi de birlik ve beraberliktir. Düzenlenen bu etkinliklerle birlik ve beraberlik içerisinde dostluklarımızı pekiştirerek, ortak değerlerimizi artırarak, bir ve beraber olduğumuz zaman ne kadar daha güçlü olabileceğimizi göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Emmiler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevki Dursun ise “Bu yıl beşincisini düzenlemiş olduğumuz bağ bozumu pekmez kaynatma şenliğine katılan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Bekir Karaca da kültürel mirasın yaşatılmasında katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından pekmez kaynatan hanımlardan bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.