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Kayseri Kocasinan'da 100'üncü yıl anısına 100 fidan

GÜNDEM 30.10.2023, 07:15
Kayseri Kocasinan'da 100'üncü yıl anısına 100 fidan

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyetin 100.Yılı dolayısıyla 100 genç ile birlikte Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi’nde 100 ağacı toprakla buluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Gençlerle birlikte ağaçları dikerek, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Cennet vatanı bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve bütün geçmişlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Erkilet bölgesindeki 70 bin metrekare alanı kapsayan Millet Bahçesi’nde gençlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturdu ve ağaçlara can suyu verdi. Gençlerle birlikte ağaçları dikerek, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerimizle birlikte 100 ağaç dikiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan olsun. Millet Bahçesi’ne diktiğimiz bu ağaçlar, inşallah huzur içerisinde yaşayacağımız bu cennet vatanda ilahi nihai hem burada kalıcı olacaklar hem de Cumhuriyetimizle birlikte büyüyecekler. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu coğrafyayı bizlere vatan kılan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve bütün geçmişlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vatanı bizlere emanet bırakan ve huzur içerisinde cennet vatanda Cumhuriyetimizin 100.yılını kutladığımız bu topraklarda onların alın teri, emekleri ve bu vatana dökmüş oldukları kanlarla biz bugün burada huzur içerisinde yaşıyoruz. Geçmişe rahmet, gelecekte de inşallah gençlerle birlikte ilahi nihaiyete kadar bu topraklarda huzur içerisinde yaşamak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Millet Bahçesi gibi projelerle Cumhuriyetin Yüzyılı’na büyük katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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