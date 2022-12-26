Kayseri Kocasinan Çözüm Merkezi oldu

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi ile 44 bin 401 talep geldiğini ve 29 bin 934’unu çözüme kavuşturulduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmeti, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendirdi.

Çözüm Merkezi’nin 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet verdiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm Merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. 2016 yılından bu yana Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyoruz.

Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0(352) 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Bugüne kadar toplam 219 bin 751 talep geldi. Bu taleplere ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 165 bin 891’ını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca bu yıl ise gelen 44 bin 401 talepten 29 bin 934’unu çözüme kavuşturduk” diye konuştu.