Kayseri Kocasinan Celalettin Caddesi'ni yeniledi

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Yeni Sanayi bölgesindeki 620 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Celalettin Caddesi’nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Sanayi Bölgesi’ni etap etap yenilediklerini belirterek, esnaf ve şehri mutlu eden hizmetler yaptıklarını söyledi. Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ise esnaf dostu Kocasinan Belediyesi’nin 50 yıllık altyapı ve asfaltı yenildiğinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Yeni Sanayi bölgesinde yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti. ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni Sanayi bölgesinde sadece yol yenileme asfalt çalışması yapmıyoruz. Her bölgede olduğu gibi burasını da altyapısıyla birlikte yeniliyoruz. Malumunuz, burası uzunca süredir şehrimize hizmet veren bölgedir. Yolları kapatıp yenileyebilirdik ama esnafı mağdur etmeden minimum seviyede itinalı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hassas bir şekilde kaldırım, yol, altyapı ve asfalt çalışması yapıyoruz. Bizimle birlikte sağolsun KASKİ, KCETAŞ ve diğer altyapı kuruluşları bu özeni gösterip, çalışmalarını yürüttüler. Etaplar şeklinde Yeni Sanayi bölgemizi yenilemeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimin hizmetine sunulan yolumuz, bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler, yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Böylelikle esnaf ve vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalar, iş yerlerinin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor. Şehre hizmet veren bölgelerimizde hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Esnafımızı ve şehrimizi mutlu edecek çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Oto Sanatkârlar Odası Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ise “Esnaf dostu belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Kocasinan’ımız her zaman esnaf ve zanaatkârın yanındadır. Burada 50 yıldır yapılan altyapı ve asfalt çalışması mevcuttu. Pis suyu ile yağmur suyu aynı hattan gidiyordu. Şimdi bulunla birlikte pis suyu ile yağmur su ayırt ediliyor ve ayrı hatlar oluşturuluyor. İnşallah bundan dolayı işyerlerimize artık fazla yağışta su basmayacak. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Esnaf ve vatandaş da Kocasinan Belediyesi’nin otoban gibi yol yaptığını belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.