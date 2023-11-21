Kayseri Kocasinan canlı yayında kurayla işçi aldı

Kayseri Kocasinan Belediyesi, saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek olan 10 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kura çekimi Kayseri Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda canlı yayınla 8. Noter Yeminli Katibi Kürşat Yalçın huzurunda gerçekleştirildi. Programa Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ve KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe’ e katıldı. Geçici işçi için başvuranların arasından 10 asıl ve 10 yedek olmak üzere noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kocasinan’da istihdamı artırmak için çalıştıklarını belirten KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe, “İşçi alımı için başvuran 1269 kişiden 10 asıl, 10 yedek personel alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Canlı yayında kura çekimiyle şeffaf bir belediyeciliğin en iyi örneğini sergiliyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.