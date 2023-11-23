Kayseri Kocasinan asfaltta gece gündüz mesaiyle rekor kırdı

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Erkilet Bulvarı’na kesintisiz bağlantı sağlayan Ali İhsan Alçı Bulvar’ın bisiklet yolunu, asfalt, kaldırım ile yeşillendirme çalışmalarını hem gündüz hem gece inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hava şartları elverdiğince ekiplerin sahada gece-gündüz demeden yoğun çalıştığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ali İhsan Alçı Bulvarı’ndaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek, hem gece hem gündüz ekipleriyle bir araya geldi. Onlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Ali İhsan Alçı Bulvarı’nın yol kısmını tamamlamıştık şimdi de bisiklet yolunun da asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. Yaya yolu, otopark, bisiklet yolu ve çevre düzenlemesini tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda (1,5 km) bisiklet yolunu ilçemize kazandırıyoruz” dedi.

Gündüz çalışmalarında ise yeşillendirme ve ağaç dikimini takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi’nin tam ortasından geçen yeni yaptığımız Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Diğer taraftan da Bağdat Caddesi’ni Ali İhsan Alçı’ ya birleştiren yeni yaptığımız Kudüs Caddesi’ni de hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hava şartları nedeniyle bundan sonra bizim her saat ve dakikanın kıymetinin ayrı değeri var. Kış kapımızda. Bundan dolayı gece-gündüz demeden hava güzel olduğu zaman bütün ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrin trafik yükünün olduğu bölge olan burasına bizim yaptığımız yeni trafik düzenlemesiyle ışıksız, rotary kavşak, bulvar ve yeni caddesiyle trafik akışını daha konforlu sağlayacağız. Trafik seyri açısından önemli bir bölgedir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 7’den 70’e herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bulvarın 1.etap çalışmasına toplam 14 bin 900 ton ariyet dolgu, 8 bin 200 ton temel malzeme ve 4 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yine yeni cadde olan Kudüs Caddesi için ise toplam 4 bin 800 ton ariyet dolgu, 6 bin 500 ton temel malzeme ve 3 bin 400 ton asfalt döküldü.