Kayseri Kocasinan Argıncık'ta 'tarihi' dönüşüm

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip, onlara bölgede kentsel dönüşümün neden yavaş ilerlediğini anlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşların geri dönüşümü yavaş ilerlediğinden Kayseri Kocasinan Argıncık’ın genelini kapsayan dönüşüm üretemediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni rezerv alan ile hakkına razı olan vatandaşların arsasını alıp, rezerv alanından dairelerini teslim edeceklerini ve böylelikle Argıncık’ ta da dönüşümü hızlandıracaklarını söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık’ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Bölgenin kaderini değiştirmek için yoğun gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesi, merkezdeki en büyük yüzölçümüne sahip ilçedir. Nüfus olarak ise 40 ilden fazla nüfusa sahip bir bölgedir. Kocasinan, şehrin bütün altyapısını ve gündelik işlerin giderilmiş olduğu, hastahane ve kamusal alanlar gibi şehre hizmet veren önemli bir konumdadır. Bunun dışında karayolu, demiryolu, havayolu gibi ulaşım ağlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca merkezde yapılaşmasını tamamlamış imarlı mahalleler ve imarı yenilemeye ihtiyacı olan mahalleler, bir diğer taraftan da zamanında imarsız bir hareketle bugünlere kadar gelmiş gecekondu imarsız yapıların olduğu mahalleler var. 2015 yılında merkezdeki kadim mahallelerimiz, asfalt, altyapı, yol ve kaldırım gibi hizmetler istiyorlardı şimdi ise farklı isteklerde bulunuluyor. Şükür Allah’a Kocasinan’ın her bir bölgesinde ayak izimiz var” diye konuştu.

O kadar kentsel dönüşüm yapan tecrübeli ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak, Argıncık’ı rahatlıkla çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm kanunuyla birlikte biz vatandaşa hizmet ediyoruz. Şükür Allah’a ilçe belediyesi olarak bizimki gibi kentsel dönüşüm yapan ikinci bir belediye Türkiye’de yok. Kentsel dönüşümü, kendi imkânlarımızla kendi ölçeğimizde ve kendi belediyemizdeki personelle yapıyoruz. Kentsel dönüşüm yapmak öyle kolay bir iş değildir. 2015 yılından bu yana ülkemiz, darbe girişimi, pandemi, deprem gibi olumsuzluklar yaşadı ama biz her alanda kararlılıkla, azimle başladığımız yerden teker teker hizmetlerimize devam ediyoruz. Yunusemre kentsel dönüşüm bölgesinde 3,5 yıldan fazla vatandaş anlaşmaları sürdü ve 5,5 yılın sonunda vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirdik. Bugünün bütçesiyle 1,5 Milyar TL üstünde maliyete mal olmuştur. Bir ilçe belediyesi şirketiyle yapılmış bir iştir. Yenidoğan, Uğurevler, Ziyagökalp, Kuşçu, Seyrani, Ahievran gibi kentsel dönüşümümüz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kadar işi yapan bir belediye Argıncık ’ta neden ilerleyemiyor? Şehrin merkezinden kuş uçucu 5,5 kilometre olan Argıncık’a bir fiil sürekli geliyor, vatandaşımıza anlatıyorum. 2015 yılında Argıncık Alsancak ile Yunusemre aynı anda kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Kentsel dönüşümde vatandaş anlaşmaları belli bir oran üzerine gelmezse vatandaş rıza göstermese orada kentsel dönüşüm ilerleyemez. Yunusemre’ de kentsel dönüşüm bitti burada ise maalesef vatandaş hakkına rıza olmuyor. Bizim derdimiz, geleceğimizin teminatı yavrularımızdır. Bu bölgelerde 50-60 yıl önce gecekonduya izin vermişler ama şimdiki yavrularımızın bunda ne günahı var. Argıncık’ ta rıza gösteren hakkına razı olan vatandaşlarımızın arsasını alıp, rezerv alandan dairesini teslim edeceğiz. Bu şekilde hızla Argıncık’ ta kentsel dönüşümü hızlandıracağız” ifadelerine yer verdi.