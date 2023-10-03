Kayseri Kocasinan Adıyaman'a daire yapacak

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündem maddelerinde yer alan Adıyaman Belediyesi’nin Kocasinan Belediyesi ile ‘Kardeş Kent’ olma talebi oy birliğiyle karara bağlandı. Protokol kapsamında Kocasinan Belediyesi, Adıyaman’a depremzedeler için 25 adet daire yapacak!.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 23 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, şehrimizde yaşanan elim bir terör saldırı neticesinde şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi. Meclis toplantısında Kocasinan Belediyesi’nin 2024 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantıda Erkilet Camikebir, Yeşilmahalle, Mimarsinan, Yemliha, Argıncık, Kuşçu, Yazır, Şeker, Oymaağaç ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerinde yer alan Adıyaman Belediyesi’nin Kocasinan Belediyesi ile ‘Kardeş Kent’ olma talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

Afet bölgelerine ve kardeş belediye Kahramanmaraş Türkoğlu için tüm imkanların seferber edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Depremin ilk saatlerinden itibaren afet bölgelerinde gece gündüz demeden çalışmalarımız sürdü. Depremin bölgesinde ihtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Bu noktada 6 Şubat depreminde Adıyaman’da depremden ciddi manada etkilenen şehirlerimizden bir tanesidir. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bilindiği üzere Kayseri olarak 250 konut yapılacak. Bu konutların 25’ni Kocasinan Belediyesi olarak biz yapacağız. Kardeş Şehir protokolü kapsamında 25 daireyi biz yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı ayrıca Onur Öz’ün Cengiztopel Mahallesi, 11405 ada, 1 parsel üzerine yapılması planlanan aile sağlık merkezine ‘Ünzüle Mustafa Öz’ isminin verilmesi koşuluyla, belediyeye 7.000.000 TL bağış yapma talebi de görüşüldü.