Kayseri Kocasinan'a yeni park müjdesi

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Talatpaşa Mahallesi’ne modern ve çok fonksiyonlu bir park daha kazandırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Park çalışmalarını inceleyen Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mülkiyeti kamuya ait olan alanlarda yeşillendirme noktasında hassas davrandıklarını ve imar harekâtıyla birlikte yeter ki 1 metrekare alanın mülkiyeti kamuya ait olsun hızlıca park yaptıklarını söyledi.

Talatpaşa Mahallesi’nde yapımına başlanan park çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, mülkiyet sorunu çözülmesiyle çalışmalara başladıklarını ve ardından bölgeye çok fonksiyonlu bir park kazandıracaklarını belirtti.

Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’ımızın her bir köşesini yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir park daha Talatpaşa Mahalle’mize kazandırıyoruz. Gerek imar problemleri halledilmiş gerekse mülkiyet sorunları çözülmüş her bir bölgemizdeki ihtiyaç duyulan her alanda park yapma konusunda çok hızlı ilerliyoruz. Kocasinan’ımızın hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde yeter ki bir metrekare alan park yapılacak şekilde imara uygun ve mülkiyet sorunu olmasın biz buralarda hızlı bir şekilde park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonbahar ile birlikte buranın yeşillendirme ve ekim dikim çalışmaları yapılacak ve yemyeşil bir park daha Kocasinan’ımıza kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.