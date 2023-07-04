Kayseri Kocasinan'a yeni park alanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ne görseli zengin ve seyirlik çok fonksiyonlu bir park kazandırıyor. Park çalışmasını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her geçen gün Kocasinan’a yeni parkların kazandırıldığını belirterek, yeni yapılan parkların Kocasinan’ı daha da güzelleştireceğini vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yeni bir parkın daha inşaatına başladık. İnşaatı tamamlandığında görseli zengin bir parkı, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz.

Özellikle parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yeni yaptırımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni yaptığımız parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.