Kayseri Kocasinan'a proje ödülü

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 22.'si düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Hıdırellez Tepesi Çevre Düzenleme çalışması, ‘Proje’ ödülüne layık görüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TKB tarafından verilen ödüllerde geleneğin değişmediğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarı, uygulama ve proje ödülünün ardından yine ödül aldıklarını ve nice ödülleri Kayseri’ye getirme noktasında tarihi ve kültür eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Ulusal düzeyde yenilikçi projelerle bir ödül daha aldıklarını ve Türkiye genelinde dokuz belediyeden biri olmanın ayrı bir gurur verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bir yandan yenilikçi belediye anlayışıyla kentsel dönüşüm yaparak Kocasinan’ın yaşam kalitesini yükselttiklerini diğer yandan da tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarını ifade etti. Tarihi değerlere değer kattıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu yılda Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen ödüllerde gelenek değişmedi. Kocasinan Belediyesi olarak yine bir projemizle ödüle layık görüldük. ‘Başarı’ ödülle başladığımız, ‘Proje’ ile devam ettirdiğimiz ve son olarak aldığımız ‘Uygulama’ ödüllerin yanı sıra bu yıl da yine P’roje’ ödülüyle TKB tarafından Kocasinan Belediyesi’nin tarihi ve kültür mirasına sahip çıkması taçlandırıldı.

Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması bir yandan da bu yapılan çalışmaların içine fonksiyonel yüklenerek yeniden hayata kazandırılması ve vatandaşların hizmetine sunulmasıdır. Bu yıl ‘Proje’ ödülü kazandığımız yapımı 1241- 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ettik. Gök Gözlem Evi haline dönüştürdüğümüz tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. İnşallah yeni ödülleri, Kayseri’mize getirme noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları, aslına uygun bir şekilde restore edip, son teknolojiyle donatılarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan ulusal düzeyde yenilikçi projelerle ödül alan Kocasinan Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Erkilet Mahallesi’nde bulunan 8 asırlık tarihi Hıdırellez Köşk’ünde yapılan çalışmalara ‘Proje’ ödülüne layık görülü. Böylelikle Kocasinan Belediyesi, Türkiye genelinde bu alanda ödül alan dokuz belediyeden biri oldu.