Son Dakika

Kayseri Kocasinan'a hayırsever desteğiyle Kur'an kursu

GÜNDEM 29.10.2023, 09:45
Kayseri Kocasinan'a hayırsever desteğiyle Kur'an kursu

Kayseri Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Dorukhan Altuntaş Kur’an Kursu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Kocasinan Beyazşehir Mahallesi’ndeki Dorukhan Altuntaş Kur’an Kursu’nun açılış töreni programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti İl Başkanı Fatih  Üzüm, MHP yöneticileri, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Hayırsever Mithat Altuntaş ve ailesi, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa edebilmektir”  dedi. Modern ve yaşam standardı yüksek bir Kocasinan için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımız ve yavrularımızın eğitim görecekleri ve sınıflarıyla daha konforlu eğitim alacakları 4-6 yaş Kur’an Kursu hayırlı olsun. Bölge sakinlerimizin yoğunca talep ettiği bu tesisi şehrimize kazandırdık. Daha önce bulunan 4-6 yaş Kur’an Kursu, fiziki olarak yeterli değildi. Şimdi hayırseverimiz Mithat Bey’in desteğiyle yaptığımız tesiste daha konforlu ortam sunmuş olduk. Özellikle hayırseverimiz, bin metrekare alanı kapsayan ve altı sınıfı olan tesisin tüm iç donatılarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Allah razı olsun. Ayrıca bölgenin yüzde 90 oranında yollarını tamamladık. İmar hareketiyle yol yapım ile birlikte sadece araç trafiğinin değil, yaya trafiğinin yanı sıra bisiklet yolunun da olduğu yollar yaptık. Hereke, Koçkaya ve Çınarbaşı Caddesi’nin asfalt, bisiklet yolu ve kaldırımlarını tamamladık. Hayırlı olsun. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları bir bir yerine getiriyoruz ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlayarak, vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam olanakları sağlıyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Büyükşehir Belediye’mizin de bu bölgeye kazandırdığı tesisten dolayı çok teşekkür ediyorum. Her gittiğim yerde bahsettiğim kentsel dönüşümü burada bahsetmeyeceğim. Çünkü 90’lı yıllarda Bakanımız Sayın Özhaseki’nin bu bölgede yaptığı planlamadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Şaban Çopuroğlu da Kur’an Kursun önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise “Hayırseverimiz Mithat Bey’i tebrik ediyorum. Kesesine bereket diliyorum. Geçici bir dünyada yaşıyoruz. Önemli olan hayırlı işler yapmak ve Cenab-ı Allah’ın emrettiği gibi yaşamaktır. Belediye Başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah’a hamd olsun. Bu güzel hizmetlere emek veren Belediye Başkanımız Ahmet Bey’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve protokolün kürsüde dualar etmesiyle tesis açıldı. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Fenerbahçe 9 27
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Alanyaspor 10 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Gençlerbirliği 10 18
5. Bodrumspor 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3