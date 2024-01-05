Kayseri Kocasinan 2024'e de damga vuracak
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi’nde yapımı devam eden yol, çevre düzenlemesi ve diğer donatılar için incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. “Şükürler olsun Kocasinan’daki her mahallemizde bir izimiz bir hizmetimiz var” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şehrin altyapısını modernize ederek, geleceğe hazırladıklarına dikkat çekti.
Kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgemizdeki her bir mahallemizde 2024 yılında yapılması planlanan programımız hazır ve saha da uygulamaya başladık" dedi.
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