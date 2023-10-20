Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sen 6’ncısı gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı’na araştırmacı yazarların yanı sıra, siyasetçi ve gazeteci yazarlar da katılırken, yazarlara ziyaretçiler tarafından ilgi yoğun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her sene Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayretleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, geleneksel hale gelen ve düzenli olarak kendi rekorunu kıran Kayseri Kitap Fuarı’nın 6’ncısı, 385 yayınevi, 504 yazar ve 3 milyonu aşkın kitap ile kitapseverlere kapılarını açarken, fuara katılan yazarlar da okurları ile buluşarak organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Kitap Fuarı’na davet ettiği için Başkan Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon Milletvekili ve Yazar Mustafa Şen, bu kadar büyük bir kitap fuarını her şehrin yapamayacağını dile getirerek, “Geçen sene dokuz yüz küsür bin ziyaretçisi olmuş, bu sene 1 milyonu aşması bekleniyor yani kendi rekorunu kıracağı umut ediliyor ve olacak diye de görüyorum. Zira hafta içi okul ve iş zamanı, buna rağmen fuar çok kalabalık maşallah. 1 milyonu da epeyce geçecek gibi gözüküyor. Bu altıncısı, bir kültür şehrine dönüşmüş, bir entelektüel seviye kazanmış Kayseri öyle gözüküyor, bu kadar büyük bir kitap fuarını her şehir yapamaz. Bu bağlamda hem emeği geçenleri, hem yetkilileri tebrik ediyor, takdir ediyorum. Burada olmaktan dolayı da ayrıca çok büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerinde bulundu.

“KİTAP FUARLARI ÇOK KIYMETLİ”

Açıklamasında Kayseri Kitap Fuarı’nı çok sevdiğini, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade eden ve emeği geçenlere teşekkür eden Gazeteci Yazar Cansu Canan Özgen ise “Kitap Fuarları çok kıymetli. Hem gençlerle, hem okuyucularla bir arada oluyoruz. Göz göze temas bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda okuma alışkanlığı kazandırması, gençlerin özellikle yazarlarla bir araya gelmesi de gerçekten çok ufuk açıcı oluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“ÜNÜ İSTANBUL’A KADAR TAŞMIŞ BİR FUARDAN BAHSEDİYORUZ”

Söyleşi sonrası 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdurrahman Şimşek de fuardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Öncelikle 6’ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’na gerçekten çok yoğun ilgi olduğunu gördüm, özellikle gençler tarafından. Konferansımıza da gelen gençler ilgililer. Burada Memduh Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ünü İstanbul’a kadar taşmış bir fuardan bahsediyoruz. Kendisinin bu girişimlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Kayseri Kitap Fuarı’nın uluslararası bir fuara doğru gittiğini ifade eden Şimşek, fuarın daha çok gazetecinin, yazarların her geçen gün ilgisini çektiğini kaydetti.

“6’NCI KAYSERİ KİTAP FUARI KAYSERİ DIŞINDA ÇOK KONUŞULDU”

Yazar Ferhat Ünlü ise 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nın Kayseri dışında çok konuşulduğunu belirterek, “Kitap fuarları her anlamda değerli. Gençleri kitapla buluşturuyor. Ben bir kitap yazarı olarak, her birimiz gazeteci olarak bilginin asıl kaynağının tabi ki dijital etkili ama kitaplarda derin bilginin olduğuna inanan birisiyim. Tabi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in büyük katkılarıyla, Kayseri dışında çok konuşuldu. Bu seneki kitap fuarı Kayseri dışından çok işitildi, amacına ulaşıyor. Gençlerin ilgisini görmek sevindirici” ifadelerini kullandı.

“FUARIN BİR COŞKUYA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

Gazeteci Nazif Kahraman ise 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nın bir coşkuya dönüştüğüne vurgu yaparak, “Kayseri Kitap Fuarı’nda Kayseri’ye girdiğimizden itibaren gerçekten bir şölen havasını gördük. Yollarda, her tarafta tanıtım, fuarın bir coşkuya dönüştüğünü gördük. Fuara geldiğimizde de özellikle öğrencilerin yoğun ilgisini gördük ve dolu dolu bir fuar olduğuna şahit olduk. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÇOK GÜZEL DÜZENLENMİŞ, O YÜZDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nın çok canlı, hareketli ve heyecanlı geçtiğine dikkat çeken Tuncel Altınköprü de “Yıllardan beri geliyorum zaten. Bundan birkaç sene önce geldiğimde tenhaydı fakat bu sene son derece canlı, hareketli, heyecanlı. Yoğun bir öğrenci gelişi var. Çok güzel düzenlenmiş, o yüzden teşekkür ediyorum. Hazırlayanlara, emek verenlere” diye konuştu.

Fuarda söyleşi gerçekleştiren yazarlar, okurları ile imza töreninde buluşarak kitap imzaladı, hatıra fotoğrafı çekindi.