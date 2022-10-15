Kayseri Kitap Fuarı'na Vali Çiçek'li açılış

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 14 -23 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 5.Kayseri Kitap Fuarının açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın açılışına Valimiz Gökmen Çiçek ile birlikte bir dizi ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere ilimize gelen jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Protokolü, şair, yazar ve kitapseverler katıldı.

Geçtiğimiz yıl, 815 bin 110 ziyaretçi ile bir önceki yılın rekorunun kırıldığı fuara bu sene 300’den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitap ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyle rekor kırılması hedefleniyor.

Kayseri’de 5’incisi düzenlenecek fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Çiçek, “ Ben de bundan 3-4 yıl önce bir kitap yazma teşebbüsünde bulundum. Sadece bir paragrafını bir haftada yazamadım. Çok zorlandım. Ondan sonra kitaplara ve yazarlara olan saygım kat kat arttı. Kitap yazmak çok başka bir iştir.

Bugün burada yapılan fuarda çok özel. Türkiye’nin muhteşem fuarlarından biri olduğunu daha önceki fuarların görüntülerinden anladım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yüzlerce yazarı, milyonlarca kitabı ayağımıza kadar getirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.