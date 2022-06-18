Kayseri KAYMEK'ten döneme muhteşem veda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı KAYMEK Yıl Sonu Programı düzenledi. Video konferans ile programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, yakın zamanda Kayseri’ye geleceği müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentte mesleki eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK A.Ş. yoğun bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktı. Bu kapsamda Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, KAYMEK Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.

Programa Ankara’da bulunan Başkan Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katılırken, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Aile ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ilçe milli eğitim müdürleri ve daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda video konferans yöntemiyle konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her ne kadar uzakta olsam da gönlüm sizlerle, başarınızla ve sizlerin sevinciyle. Her birinizin alnında öpüyor, tebrik ediyorum” dedi.

6 bin yıllık geçmişi ile kadim medeniyetler şehri Kayseri’nin adeta açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizleri seven ve bizlere güvenen annelerinize, babalarınıza teşekkür ediyorum. 5 tane üniversitesi ile 80 bin civarında üniversite öğrencisi ile 300 binin üzerinde ortaöğrenim öğrencisi ile bizim geleceğimiz olan, bizlere inşallah ışık saçacak olan siz sevgili gençlerimizin şehri Kayseri. Genç dostu Kayseri. Yaptığımız yatırımlarla daha da şehrimizi güzelleştirmek, sizlere layık olma yönünde gayretler gösteriyoruz” diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN SELAM

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, yakın zamanda kendisinin Kayseri’ye geleceği müjdesini vererek, şöyle konuştu: “Umarım Kayseri’mize teşrif ettiğinde Kayseri’mize yakışır şekliyle onu karşılamak, ağırlamak, uğurlamak ve onun önerdiği ilkelere sahip çıkmak hepimizin olmazsa olmazı olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, genç dostu Kayseri’mizi seviyor, zaten elinden aldığımız ödül ile de Kayseri’miz de ona layık olmaya çalışıyor. İnşallah bu anlayış içerisinde sizleri sadece bir harfe sığdıran olarak değil, tam aksine teknofest gençliği olarak görmek istediğini de ifade ettiğini ben buradan tekrar onun adına, değerli büyüğümüzün adına paylaşmak istiyorum.”