Kayseri Kariyer Merkezi projesi tam gaz büyüyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama katkı sunmak, işveren ile iş arayanı doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kayseri Kariyer Merkezi projesinde, TÜMSİAD Kayseri Şubesi ile protokol imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayacak önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projede paydaş ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi arasında protokol imzalandı.

TÜMSİAD Kayseri Şubesi’nde gerçekleşen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ile TÜMSİAD Şube Başkanı Osman Atıcı katıldı.

ÖNEMLİ PROJEYE BİR YENİ PAYDAŞ DAHA

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kayseri Kariyer Merkezi olarak paydaşlarımıza TÜMSİAD’ı da katmanın onurunu yaşıyoruz. TÜMSİAD başkanımıza ve tüm üyelerin hepsine bizimle paydaş oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri’de iş arayan hemşehrilerimize, kardeşlerimize Kayseri Kariyer Merkezi olarak, TÜMSİAD’la beraber daha da güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Özsoy, akıllı şehircilik platformunda Kayseri Kariyer Merkezi’nin kullanıcı sayısının giderek artmasının da kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, bu protokolün hayırlı olmasını temenni etti. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ise “Hayırlı uğurlu olsun. TÜMSİAD’da inşallah Kayseri Kariyer’e büyük değer katacaktır. Arkadaşlarımızla birlikte her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 24 saat esasına göre iş arayan kim varsa bize yönlendirildiği takdirde, biz her zaman gelen vatandaşımıza yardımcı olabilme adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri Kariyer biliyorsunuz tüm OSB’ler, üniversitelerimizle paydaş olan bir birimimiz. Sizin de aramızda olmanız değer katacaktır. Mobil uygulamaların hepsinde varız. Sosyal medyaların her türlü platformunda varız. Bizi takip edin, mutlaka kazanacaksınız" ifadelerini kullandı.

TÜMSİAD Şube Başkanı Osman Atıcı da Büyükşehir Belediyesi’nin etkin rol aldığı akıllı şehircilik platformu içerisinde olmak istediklerini belirterek, “Bugün burada kayserikariyer.com Tüm Sanayi İş Adamları Derneği işbirliği ve protokolü için bir araya geldik. Kayseri, Türkiye’nin güzide önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu noktada da Kayseri’mizin gelişebilmesi adında STK’ların ve SİAD’ların üzerine düşen fazlaca görev var. Bu noktada biz de bir iş adamları derneği olarak, belediyemizin etkin rol aldığı akıllı şehircilik platformu içerisinde olabilmek, Kayseri’mizde istihdamı arttırabilmek, tüm üyelerimizle beraber istihdam seferberliği içerisinde yer alabilmek adına bugün kayserikariyer.com’da olma gayreti içerisine girdik” şeklinde konuştu konuştu.

“AKILLI ŞEHİRCİLİKLE ALAKALI CİDDİ ÇALIŞMALAR VAR”

Kayseri’ye ciddi değerler katan bir platform oluşturulduğunu, kendilerinin de etkin şekilde kullandığını söyleyen Atıcı, “Bu platform içerisinde dijitalleşen dünya içerisinde olmaya gayret gösteren bir şehir yapısı var. Akıllı şehircilikle alakalı ciddi çalışmalar var. Kıymetli başkanımızda buna ciddi önem veriyor. Biz de TÜMSİAD olarak mottolarımızdan bir tanesi ‘dijitalleşen Türkiye’. Bu noktada biz dijitalleşmenin olduğu her platformda yer almaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, gayemiz Türkiye kazansın, Kayseri kazansın, şehrimiz kazansın” dedi.