Kayseri KalDer'den istihdam semineri

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunan, Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olan KalDer Kayseri Şubesi bünyesindeki tamamı farklı kuruluşların İnsan Kaynakları Yöneticilerinden oluşan ve gönüllülük esası ile çalışan İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu (İKUG), Kayseri ve ülke genelinde istihdam sorunlarını değerlendirmek, çalışma hayatı ve iş barışına yönelik önerilerde bulunmak ve şirketlerin rekabet gücünün arttırılması için çalışmalar yürütüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KalDer Kayseri Şubesi organizasyonunda Kayseri Sanayi Odasında gerçekleşen İstihdamda Verimlilik Çalıştayı öncelikle KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz'ın açılış konuşması ile başladı. KalDer süreçleri ve İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu hakkında bilgi veren Korkmaz, Haziran 2019 yılında kurulan İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu’nun yaptığı iyi uygulama örneklerini paylaşarak istihdamı ve istihdamda verimliliği artırmak için yapılan projelerden bahsetti.

Tamamı farklı kuruluşların profesyonel yöneticilerinden oluşan İKUG üyelerinin gönüllü faaliyetlerinin üyeler arasında ve şehrimizde takdirle karşılandığını da belirten Korkmaz, çalıştayın sonuçlarının da ilgili paydaşlarla paylaşılıp karşılıklı projelendirilmesi için değerlendirileceğini belirtti.

Yapılan çalıştayda, Kayseri’de nitelikli elemana ulaşmanın zorlukları ve istihdam sorunları, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler değerlendirildi. Önceliklendirilen sorunlara yönelik çözüm stratejileri belirlenerek projeler oluşturuldu. Çalıştay sonrası hazırlanan raporun gerekli mercilere iletilmesi ile Kayseri Yerelinde İş Gücü Problemlerine kalıcı çözümler üretmenin hedeflendiği çalıştaya İŞKUR, Kariyer Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, üniversiteler ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liseler öğretim üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, işveren ve işveren temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir çalışmaya katılımcılar da büyük ilgi gösterdi.