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Kayseri jandarmasından uyuşturucuya geçit yok
GÜNDEM 21.09.2022, 08:15
Kayseri Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA
Kayseri Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda; Talas'ın Mevlana Mahallesi'nde şüpheli (L.K.) isimli şahsın ev ve aracında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı gereğince, Narkotik köpek timi eşliğinde yapılan arama neticesinde; Yaklaşık (1.021) gr. bonzai uyuşturucu maddesi olduğu değerlendirilen madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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