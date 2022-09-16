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Kayseri jandarmasından DAEŞ operasyonu

GÜNDEM 16.09.2022, 11:00
Kayseri jandarmasından DAEŞ operasyonu

Kayseri İl Jandarma ekipleri Melikgazi ilçesinde 2 DAEŞ mensubunu kıskıvrak yakaladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla istihbarat ve detaylı araştırmalar yaptı. Suriye ve Irak'ta bulundukları dönem içerisinde: DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 2 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler Melikgazi'de bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait birçok dijital materyal ele geçirilirken, şahıslar mahkemeye sevk edilecek.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı.

          

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