Kayseri jandarması hırsızlara göz açtırmadı

Kayseri Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan'da hırsızlık girişiminde bulunan şahısları kıskıvrak yakaladı.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kalkancık Mahallesi'nde TCDD’ye ait 2 adet empodans bond taşına zarar veren ve Himmetdede Mahallesi'nde bir empodans bond taşının çalınması olayı üzerine Kocasinan İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri harekete geçti. Fotokapan kayıtları incelenerek olay tespit edildi.

Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen E.K.ve M.A. isimli şahıslar tarafından 34 CRM 891 plakalı araçla suç üstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda araçta 1 balyoz, 1 demir kesme aleti, 1 keser, 3 anahtar,1 balta, yaklaşık 15 kg kadar empedans band içerisindeki bakır plaka, 1 düz tornavida,1 pense,1 bağlantı parçası,710 E demiri, 1 saplama demiri,1 kablo pabucu,1 bağlantı konektörü, 1 tornavida, 4 empedans bağlantı kiti, yaklaşık 10 metre bakır bağlantı kablosu, 680 I demiri,1 elektrik eldiveni ve 1 metre bakır topraklama kablosu malzemeleri ele geçirildi.

Şahıslar ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Ele geçen malzemeler TCDD yetkililerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.