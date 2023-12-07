Kayseri itfaiyesinden OSB yangınına müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde’de yer alan mobilya imalat işletmesinde çıkan yangını 10 araç, 37 personel ile yaklaşık 2,5 saatte söndürdü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde’de yer alan mobilya imalat işletmesinde çıkan yangın ihbarında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gitti.

10 araç, 37 personel ile mobilya üretimi yapılan fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yaklaşık 2,5 saat süren soğutma çalışmaları yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebiliyor. Ekipler, can ve mal kaybını önlemek için yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla ve özveriyle sürdürüyor.