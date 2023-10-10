Kayseri itfaiyesinden afet eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sivil Savunma Uzmanlığı iş birliği ile belediye personeline "Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları" eğitimi verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Sivil Savunma Uzmanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi’nce Belediye Hizmet Binası ve diğer hizmet birimlerinde çalışan personele, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, "Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları" eğitimi verildi.

Eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, itfaiye yetkilileri ile belediye personeli katıldı. Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, itfaiye ile ortaklaşa yapılan programda her sene olduğu gibi birlikte olduklarını belirterek, eğitim programında deprem, yangın ve trafik kazalarında ilk olarak ne yapılabileceğine karşı kapsamlı bilgiler verileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, yangına sebebiyet verecek faktörler, yangın anında alınacak tedbirler, bireysel olarak yangına ilk müdahale yöntemleri gibi önemli birçok konuda teorik ve pratik eğitim verildi.

Ayrıca depremde alınacak önlemlere ilişkin bilgiler verilen eğitimde trafik kazaları durumlarında yapılacaklar da ayrıntıları ile anlatıldı.