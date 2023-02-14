Kayseri itfaiyesinden 180'nci saatte can kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan ve yaşama tutunan 39 yaşındaki Hatice Akan’ı depremin 8’inci gününde, 180’inci saatte sağ kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin dayanışma ve seferberlik içerisinde deprem bölgesindeki mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kahraman itfaiye erleri de bölgede bulunan tüm birimlerle iş birliği halinde canları kurtarmak için ilk günden bu yana üstün çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş’ta Oniki Şubat İlçesi Hayrullah Mahallesi Altınköşk Apartmanı’nda enkaz altında kalan 39 yaşındaki Hatice Akan’ı depremin 180’inci saatinde kurtaran ekipler, aynı bölgede umut olmaya devam ederek, yeni canlar kurtarıyor. Enkaz altından kurtarılan Hatice Akan isimli vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayseri’den deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için giden itfaiye ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor.