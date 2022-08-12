Kayseri iş dünyası KTSO'da buluştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği toplantısına katılmak için geldiği Kayseri’de İş ve Ekonomi Dünyası ile Ticaret Odası’nda buluştu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, iş adamlarından gelen talepleri Bakan Muş’a ileterek çözüm aşamasında destek istedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası, İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve iş insanları ile reel sektör, finans sektör bölge müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, oda olarak önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri’nin tarihi, ekonomisi ve potansiyel sektörlerle ilgili bilgiler verdi.

GÜLSOY : MUTLAKA GÜVEN VE İSTİKRARI SÜREKLİ KILMAMIZ LAZIM

Dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Kayseri İş dünyası olarak can siperhane çalıştıklarının altını çizen Başkan Gülsoy, “Enflasyonun düşük, Faiz oranlarının makul, Döviz Kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız ve mutlaka güveni ve istikrarı sürekli kılmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında işletme sermaye ihtiyaçlarının arttığını dile getiren Başkan Gülsoy, Reel sektörün finansman ihtiyacı dikkate alınarak birikmiş Katma Değer Vergisi’nin iadesi ve bekleyen kamu alacaklarının ödenmesi ile İşçi-işveren davalarında, dava açma süresinin bir yıl ile sınırlandırılmasını talep etti.

Finansa erişimde hala zorluk çekildiğini belirten Başkan Gülsoy, Bakan Muş’tan iş dünyasının talepleri konusunda destek istedi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Kayseri ziyaretinde farklı toplantılarda iş dünyası temsilcileriyle görüştüklerini ve sorunları dinlediklerini dile getirdi.

Basına kapalı devam eden KTO’daki toplantıda Bakan Muş, iş adamlarının taleplerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı. Toplantı sonunda KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Bakan Muş’a ziyaretin anısına plaket vererek, el dokuması kilim hediye etti.

Toplantının ardından Bakan Muş ve Kayseri protokolü Ticaret odası fuaye alanında bulunan Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi’ni de gezdi.

Daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayi alanında yerli ve milli ürün tedarik edilmesi konusunda faaliyet gösteren Kayserili iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu KİM Teknoloji A.Ş’yi ziyaret eden Bakan Muş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi.